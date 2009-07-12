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Коронавирус
Давид Лория
№30
Вратарь
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Команда
Возраст
39
Рост
198
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
12.07.2009
12 июля 2009
вс
19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Спартак-Нальчик
12.07.2009
12 июля 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
14.06.2009
14 июня 2009
вс
18:00
Спартак-Нальчик
2 : 2
Зенит
14.06.2009
14 июня 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак-Нальчик
2
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
24.05.2009
24 мая 2009
вс
15:30
Спартак-Нальчик
0 : 1
Крылья Советов
24.05.2009
24 мая 2009
вс
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак-Нальчик
0
Крылья Советов
1
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
15:30
Ростов
1 : 1
Спартак-Нальчик
16.05.2009
16 мая 2009
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
1
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:30
Локомотив
1 : 0
Спартак-Нальчик
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Локомотив
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
Спартак
2 : 0
Спартак-Нальчик
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Спартак
2
Спартак-Нальчик
0
был в запасе