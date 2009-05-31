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Франческо Коцца
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
47
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Сиена
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Сиена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
20.05.2009
20 мая 2009
ср
20:30
Лацио
1 : 0
Реджо-ди-Калабрия
20.05.2009
20 мая 2009
ср
20:30
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
1
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 37 тур
09.05.2009
09 мая 2009
сб
19:00
Сампдория
5 : 0
Реджо-ди-Калабрия
09.05.2009
09 мая 2009
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
5
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
Ювентус
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 59' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Реджо-ди-Калабрия
2
Ювентус
2
минуты: 59' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
Аталанта
0 : 1
Реджо-ди-Калабрия
71'
71'
71'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0
Реджо-ди-Калабрия
1
был в запасе
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 1
Дженоа
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 30 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Дженоа
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 30 тур
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
Интер
3 : 0
Реджо-ди-Калабрия
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
3
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 29 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Наполи
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 28 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Наполи
1
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 28 тур
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
Лечче
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Лечче
0
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Фиорентина
75'
75'
75'
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 26 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 26 тур
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
Катания
2 : 0
Реджо-ди-Калабрия
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
2
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
22:30
Милан
1 : 1
Реджо-ди-Калабрия
63'
63'
63'
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
22:30
минуты: 1' - 89'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
1
Реджо-ди-Калабрия
1
минуты: 1' - 89' / Италия. Серия А, 23 тур
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
Рома
81'
81'
81'
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
81'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Реджо-ди-Калабрия
2
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Торино
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
0
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
24.01.2009
24 янв. 2009
сб
20:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 1
Кьево
24.01.2009
24 янв. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 20 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Кьево
1
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 20 тур
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
20:00
Сиена
1 : 0
Реджо-ди-Калабрия
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
20:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Сиена
1
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
2 : 3
Лацио
63'
63'
63'
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
63'
минуты: 53' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Реджо-ди-Калабрия
2
Лацио
3
минуты: 53' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
Сампдория
30'
30'
30'
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 16 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Сампдория
2
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 16 тур
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
22:30
Ювентус
4 : 0
Реджо-ди-Калабрия
45'
45'
45'
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
4
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
3 : 1
Аталанта
10'
10'
10'
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
10'
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 13 тур
Реджо-ди-Калабрия
3
Аталанта
1
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 13 тур