Эдгар Баррето
№8
Полузащитник
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Команда
Сампдория
Возраст
36
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
Сампдория
2 : 1
Верона
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Верона
1
был в запасе
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
Сампдория
1 : 5
Фиорентина
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
1
Фиорентина
5
был в запасе
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1
Сампдория
3
был в запасе
03.02.2020 03 февр. 2020 пн 22:45
Сампдория
2 : 4
Наполи
03.02.2020 03 февр. 2020 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2
Наполи
4
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
0
Сассуоло
0
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Сампдория
0 : 0
Аталанта
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сампдория
0
Аталанта
0
был в запасе
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 22:45
СПАЛ
0 : 1
Сампдория
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
СПАЛ
0
Сампдория
1
был в запасе
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
Сампдория
0 : 0
Рома
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
0
Рома
0
был в запасе
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
Сампдория
1 : 3
Интер
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1
Интер
3
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Фиорентина
2 : 1
Сампдория
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
2
Сампдория
1
был в запасе
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:00
Сампдория
1 : 0
Торино
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
1
Торино
0
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:00
Наполи
2 : 0
Сампдория
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
2
Сампдория
0
был в запасе
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 21:45
Сассуоло
4 : 1
Сампдория
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
4
Сампдория
1
был в запасе
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:45
Сампдория
0 : 3
Лацио
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
0
Лацио
3
был в запасе