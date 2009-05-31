Карлос Адриан Вальдес
№16
Защитник
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Команда
Реджо-ди-Калабрия
Возраст
38
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Сиена
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Сиена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
20.05.2009 20 мая 2009 ср 20:30
Лацио
1 : 0
Реджо-ди-Калабрия
20.05.2009 20 мая 2009 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
1
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
09.05.2009 09 мая 2009 сб 19:00
Сампдория
5 : 0
Реджо-ди-Калабрия
19'
19'
19'
09.05.2009 09 мая 2009 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
5
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
Ювентус
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Реджо-ди-Калабрия
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
Аталанта
0 : 1
Реджо-ди-Калабрия
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0
Реджо-ди-Калабрия
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
Удинезе
45'
45'
45'
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
22.03.2009 22 марта 2009 вс 17:00
Интер
3 : 0
Реджо-ди-Калабрия
10'
10'
10'
22.03.2009 22 марта 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
3
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Наполи
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
Лечче
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
90'
90'
90'
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Лечче
0
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
01.03.2009 01 марта 2009 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Фиорентина
01.03.2009 01 марта 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
Катания
2 : 0
Реджо-ди-Калабрия
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
2
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 0
Палермо
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 22:30
Милан
1 : 1
Реджо-ди-Калабрия
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
1
Реджо-ди-Калабрия
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
Рома
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Реджо-ди-Калабрия
2
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
Торино
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
0
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 20:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 1
Кьево
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 20:00
Сиена
1 : 0
Реджо-ди-Калабрия
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 19 тур
Сиена
1
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 19 тур
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 22:30
Ювентус
4 : 0
Реджо-ди-Калабрия
26'
26'
26'
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
4
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
3 : 1
Аталанта
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Реджо-ди-Калабрия
3
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур