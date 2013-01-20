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Коронавирус
Маурицио Ланцаро
№5
Защитник
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Команда
Сарагоса
Возраст
39
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
19:00
Вальядолид
2 : 0
Сарагоса
45'
45'
45'
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
19:00
минуты: 31' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
2
Сарагоса
0
минуты: 31' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
21:00
Атлетико
2 : 0
Сарагоса
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
2
Сарагоса
0
был в запасе
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
14:00
Сарагоса
0 : 1
Леванте
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0
Леванте
1
был в запасе
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
19:00
Сарагоса
0 : 1
Малага
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Сарагоса
0
Малага
1
был в запасе
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
22:00
Эспаньол
1 : 2
Сарагоса
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
1
Сарагоса
2
был в запасе