Пабло Менедес Альварес
№20
Защитник
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Команда
Реджо-ди-Калабрия
Возраст
36
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Сиена
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Сиена
1
был в запасе
20.05.2009 20 мая 2009 ср 20:30
Лацио
1 : 0
Реджо-ди-Калабрия
20.05.2009 20 мая 2009 ср 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
1
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 1
Дженоа
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Дженоа
1
был в запасе
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
Лечче
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лечче
0
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 0
Палермо
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Палермо
0
был в запасе
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 22:30
Милан
1 : 1
Реджо-ди-Калабрия
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
1
Реджо-ди-Калабрия
1
был в запасе
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
Рома
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Реджо-ди-Калабрия
2
Рома
2
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
Сампдория
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Сампдория
2
был в запасе
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 22:30
Ювентус
4 : 0
Реджо-ди-Калабрия
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 22:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
4
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 14 тур
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
3 : 1
Аталанта
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Реджо-ди-Калабрия
3
Аталанта
1
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур