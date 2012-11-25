Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Алексей Миранчук
Кевин Де Брюйне
Россия
Испания
Италия
Англия
Франция
Польша
Словакия
Финляндия
Хорватия
Португалия
Нидерланды
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Химки
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Ливерпуль
Барселона
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Кубок России
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Андреа Кампаньоло
№30
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
42
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Сиена
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
0
Сиена
0
был в запасе
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Пескара
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сиена
1
Пескара
0
был в запасе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
Парма
0 : 0
Сиена
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0
Сиена
0
был в запасе
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Дженоа
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сиена
1
Дженоа
0
был в запасе
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
16:00
Сиена
1 : 2
Ювентус
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сиена
1
Ювентус
2
был в запасе
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:00
Сиена
2 : 2
Удинезе
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сиена
2
Удинезе
2
был в запасе
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
21:45
Сампдория
2 : 1
Сиена
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2
Сиена
1
был в запасе
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
21:45
Сиена
0 : 0
Торино
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сиена
0
Торино
0
был в запасе