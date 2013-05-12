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Режиналдо (Режиналдо Феррейра)
№91
Нападающий
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Команда
Сиена
Возраст
37
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2009/2010
12.05.2013
12 мая 2013
вс
16:00
Наполи
2 : 1
Сиена
12.05.2013
12 мая 2013
вс
16:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
2
Сиена
1
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Сиена
0 : 1
Фиорентина
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 36 тур
Сиена
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 36 тур
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
Катания
3 : 0
Сиена
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Катания
3
Сиена
0
был в запасе
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Рома
4 : 0
Сиена
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
4
Сиена
0
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Сиена
0 : 1
Кьево
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сиена
0
Кьево
1
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
Пескара
2 : 3
Сиена
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Пескара
2
Сиена
3
был в запасе
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
16:00
Сиена
0 : 0
Парма
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сиена
0
Парма
0
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Дженоа
2 : 2
Сиена
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2
Сиена
2
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
Палермо
1 : 2
Сиена
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
1
Сиена
2
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
Ювентус
3 : 0
Сиена
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3
Сиена
0
был в запасе
18.02.2013
18 февр. 2013
пн
22:45
Сиена
3 : 0
Лацио
18.02.2013
18 февр. 2013
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сиена
3
Лацио
0
был в запасе
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
Сиена
3 : 1
Интер
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
3
Интер
1
был в запасе
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Сиена
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1
Сиена
0
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 22 тур
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Сампдория
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 21 тур
Сиена
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 21 тур
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
Торино
3 : 2
Сиена
32'
26'
32'
26'
32'
26'
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
32'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
3
Сиена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
Милан
2 : 1
Сиена
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2
Сиена
1
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
Сиена
0 : 2
Наполи
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сиена
0
Наполи
2
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
14:30
Фиорентина
4 : 1
Сиена
70'
70'
70'
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
14:30
70'
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
4
Сиена
1
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
Сиена
1 : 3
Катания
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сиена
1
Катания
3
был в запасе
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:00
Сиена
1 : 3
Рома
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:00
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Сиена
1
Рома
3
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
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