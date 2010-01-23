Андреа Писану
№12
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 20:00
Катания
3 : 0
Парма
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Катания
3
Парма
0
был в запасе
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:00
Парма
0 : 0
Удинезе
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
0
Удинезе
0
был в запасе
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 17:00
Парма
1 : 1
Наполи
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1
Наполи
1
был в запасе