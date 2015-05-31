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Коронавирус
Макдональд Марига
№31
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
испания. примера
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Сампдория
2 : 2
Парма
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
2
Парма
2
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Парма
2 : 2
Верона
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
2
Верона
2
был в запасе
18.05.2015
18 мая 2015
пн
20:00
Фиорентина
3 : 0
Парма
18.05.2015
18 мая 2015
пн
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
3
Парма
0
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
19:00
Парма
2 : 2
Наполи
10.05.2015
10 мая 2015
вс
19:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2
Наполи
2
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Лацио
4 : 0
Парма
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
4
Парма
0
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Парма
1 : 0
Палермо
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1
Палермо
0
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Эмполи
2 : 2
Парма
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
2
Парма
2
был в запасе
15.04.2015
15 апр. 2015
ср
19:30
Дженоа
2 : 0
Парма
15.04.2015
15 апр. 2015
ср
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2
Парма
0
был в запасе
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
19:00
Парма
1 : 0
Ювентус
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1
Ювентус
0
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Парма
0 : 2
Торино
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
0
Торино
2
был в запасе
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
Сассуоло
4 : 1
Парма
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
4
Парма
1
был в запасе
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
Парма
0 : 0
Аталанта
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 26 тур
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
Рома
0 : 0
Парма
86'
86'
86'
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
0
Парма
0
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 23 тур
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
20:00
Парма
0 : 1
Кьево
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
20:00
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
0
Кьево
1
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 22 тур
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
22:45
Милан
3 : 1
Парма
62'
62'
62'
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
22:45
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
3
Парма
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 21 тур
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
Парма
1 : 2
Чезена
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1
Чезена
2
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
Парма
0 : 2
Сампдория
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Сампдория
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
Верона
3 : 1
Парма
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
3
Парма
1
был в запасе
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
Парма
1 : 0
Фиорентина
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1
Фиорентина
0
был в запасе
18.12.2014
18 дек. 2014
чт
23:00
Наполи
2 : 0
Парма
18.12.2014
18 дек. 2014
чт
23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
2
Парма
0
был в запасе
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