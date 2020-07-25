Даниэле Дессена
№27
Полузащитник
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Команда
Брешиа
Возраст
34
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.07.2020 25 июля 2020 сб 18:15
Брешиа
1 : 2
Парма
62'
29'
62'
29'
62'
29'
25.07.2020 25 июля 2020 сб 18:15
62'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Брешиа
1
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
Лечче
3 : 1
Брешиа
63'
63'
63'
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
63'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
Брешиа
2 : 1
СПАЛ
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Брешиа
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
14.07.2020 14 июля 2020 вт 22:45
Аталанта
6 : 2
Брешиа
14.07.2020 14 июля 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
6
Брешиа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
11.07.2020 11 июля 2020 сб 20:30
Брешиа
0 : 3
Рома
11.07.2020 11 июля 2020 сб 20:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Брешиа
0
Рома
3
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
08.07.2020 08 июля 2020 ср 22:45
Торино
3 : 1
Брешиа
08.07.2020 08 июля 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 31 тур
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
Брешиа
2 : 0
Верона
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Брешиа
2
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:30
Интер
6 : 0
Брешиа
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:30
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
6
Брешиа
0
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 29 тур
27.06.2020 27 июня 2020 сб 18:15
Брешиа
2 : 2
Дженоа
69'
69'
69'
27.06.2020 27 июня 2020 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Брешиа
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
22.06.2020 22 июня 2020 пн 20:30
Фиорентина
1 : 1
Брешиа
22.06.2020 22 июня 2020 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
09.03.2020 09 марта 2020 пн 20:30
Сассуоло
3 : 0
Брешиа
09.03.2020 09 марта 2020 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
3
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 22:45
Брешиа
1 : 2
Наполи
77'
77'
77'
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Брешиа
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
Ювентус
2 : 0
Брешиа
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
2
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 17:00
Брешиа
1 : 1
Удинезе
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Брешиа
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:45
Брешиа
0 : 1
Милан
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 21 тур
Брешиа
0
Милан
1
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 21 тур
21.10.2019 21 окт. 2019 пн 21:45
Брешиа
0 : 0
Фиорентина
21.10.2019 21 окт. 2019 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Брешиа
0
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 22:00
Брешиа
1 : 2
Ювентус
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Брешиа
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 19:00
Милан
1 : 0
Брешиа
24'
24'
24'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
1
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур