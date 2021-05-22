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Коронавирус
Лука Чигарини
№8
Полузащитник
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Команда
Кротоне
Возраст
34
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
Кротоне
0 : 0
Фиорентина
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0
Фиорентина
0
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
Беневенто
1 : 1
Кротоне
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1
Кротоне
1
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 37 тур
13.05.2021
13 мая 2021
чт
21:45
Кротоне
2 : 1
Верона
13.05.2021
13 мая 2021
чт
21:45
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 36 тур
Кротоне
2
Верона
1
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
19:00
Рома
5 : 0
Кротоне
09.05.2021
09 мая 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
5
Кротоне
0
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 35 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
19:00
Кротоне
0 : 2
Интер
01.05.2021
01 мая 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 34 тур
Кротоне
0
Интер
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 34 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
Парма
3 : 4
Кротоне
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
3
Кротоне
4
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Кротоне
0 : 1
Сампдория
37'
37'
37'
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 32 тур
Кротоне
0
Сампдория
1
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 32 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Кротоне
1 : 2
Удинезе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
1
Удинезе
2
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Наполи
4 : 3
Кротоне
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
4
Кротоне
3
был в запасе
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
22:45
Ювентус
3 : 0
Кротоне
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
3
Кротоне
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
20:00
Кротоне
1 : 2
Сассуоло
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
1
Сассуоло
2
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:00
Кротоне
0 : 2
Лацио
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кротоне
0
Лацио
2
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Торино
0 : 0
Кротоне
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0
Кротоне
0
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 7 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
21:45
Кротоне
1 : 1
Ювентус
14'
14'
14'
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:00
Сассуоло
4 : 1
Кротоне
65'
65'
65'
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
4
Кротоне
1
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 3 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
Кротоне
0 : 2
Милан
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кротоне
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Дженоа
4 : 1
Кротоне
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
4
Кротоне
1
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 1 тур