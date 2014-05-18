Никола Паварини
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
47
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
Парма
2 : 0
Ливорно
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2
Ливорно
0
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
11.05.2014 11 мая 2014 вс 16:00
Торино
1 : 1
Парма
11.05.2014 11 мая 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
1
Парма
1
был в запасе
04.05.2014 04 мая 2014 вс 16:00
Парма
2 : 0
Сампдория
04.05.2014 04 мая 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Парма
2
Сампдория
0
был в запасе
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Парма
0 : 2
Интер
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
0
Интер
2
был в запасе
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 21:45
Парма
1 : 0
Наполи
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1
Наполи
0
был в запасе
02.04.2014 02 апр. 2014 ср 19:30
Рома
4 : 2
Парма
02.04.2014 02 апр. 2014 ср 19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
4
Парма
2
был в запасе
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
Лацио
3 : 2
Парма
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
3
Парма
2
был в запасе
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Ювентус
2 : 1
Парма
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
2
Парма
1
был в запасе
23.03.2014 23 марта 2014 вс 14:30
Парма
1 : 1
Дженоа
23.03.2014 23 марта 2014 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1
Дженоа
1
был в запасе
16.03.2014 16 марта 2014 вс 17:00
Милан
2 : 4
Парма
16.03.2014 16 марта 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
2
Парма
4
был в запасе
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
Парма
2 : 0
Верона
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Верона
0
был в запасе
02.03.2014 02 марта 2014 вс 17:00
Сассуоло
0 : 1
Парма
02.03.2014 02 марта 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
0
Парма
1
был в запасе
24.02.2014 24 февр. 2014 пн 21:00
Парма
2 : 2
Фиорентина
24.02.2014 24 февр. 2014 пн 21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
2
Фиорентина
2
был в запасе
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 16:00
Верона
3 : 2
Парма
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
3
Парма
2
был в запасе
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 13:30
Парма
3 : 1
Сассуоло
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
3
Сассуоло
1
был в запасе
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 21:45
Фиорентина
2 : 2
Парма
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
2
Парма
2
был в запасе
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
Парма
4 : 3
Аталанта
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
4
Аталанта
3
был в запасе
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
Катания
0 : 0
Парма
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
0
Парма
0
был в запасе
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 21:45
Парма
1 : 3
Рома
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1
Рома
3
был в запасе
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 21:45
Удинезе
3 : 1
Парма
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
3
Парма
1
был в запасе