Лука Буччи
№70
Вратарь
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Команда
Возраст
52
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
Сиена
2 : 1
Наполи
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сиена
2
Наполи
1
был в запасе
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 21:30
Наполи
1 : 0
Интер
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
1
Интер
0
был в запасе
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
Наполи
0 : 0
Аталанта
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
0
Аталанта
0
был в запасе
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
Сампдория
2 : 2
Наполи
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
2
Наполи
2
был в запасе
22.03.2009 22 марта 2009 вс 22:30
Наполи
0 : 0
Милан
22.03.2009 22 марта 2009 вс 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
0
Милан
0
был в запасе
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Наполи
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Наполи
1
был в запасе
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
Наполи
0 : 2
Лацио
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
0
Лацио
2
был в запасе
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 22:30
Ювентус
1 : 0
Наполи
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
1
Наполи
0
был в запасе
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
Наполи
0 : 1
Дженоа
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
0
Дженоа
1
был в запасе