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Фабрицио Микколи
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
168
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
Палермо
1 : 3
Парма
76'
76'
76'
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
76'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
1
Парма
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
12.05.2013
12 мая 2013
вс
13:30
Фиорентина
1 : 0
Палермо
12.05.2013
12 мая 2013
вс
13:30
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
1
Палермо
0
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Палермо
2 : 3
Удинезе
34'
34'
34'
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
34'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
Ювентус
1 : 0
Палермо
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
1
Палермо
0
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 35 тур
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Палермо
1 : 0
Интер
11'
11'
11'
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
1
Интер
0
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 34 тур
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
16:00
Сампдория
1 : 3
Палермо
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 66'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
1
Палермо
3
минуты: 1' - 66' / Италия. Серия А, 31 тур
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Палермо
2 : 0
Рома
35'
35'
35'
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
35'
минуты: 1' - 52'
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
2
Рома
0
минуты: 1' - 52' / Италия. Серия А, 30 тур
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
Палермо
1 : 2
Сиена
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
1
Сиена
2
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 28 тур
03.03.2013
03 марта 2013
вс
14:30
Торино
0 : 0
Палермо
03.03.2013
03 марта 2013
вс
14:30
минуты: 49' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
0
Палермо
0
минуты: 49' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
22:45
Палермо
0 : 0
Дженоа
58'
58'
58'
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
20:00
Кьево
1 : 1
Палермо
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
20:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1
Палермо
1
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
Палермо
1 : 1
Пескара
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1
Пескара
1
был в запасе
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
20:00
Палермо
2 : 2
Лацио
45'
45'
45'
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
2
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
17:00
Наполи
3 : 0
Палермо
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
3
Палермо
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
Палермо
0 : 3
Фиорентина
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
0
Фиорентина
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
20:00
Удинезе
1 : 1
Палермо
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Палермо
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 17 тур
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
Палермо
0 : 1
Ювентус
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
22:45
Палермо
3 : 1
Катания
10'
80'
10'
80'
10'
80'
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
22:45
10'
минуты: 1' - 66'
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
3
Катания
1
минуты: 1' - 66' / Италия. Серия А, 14 тур
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
22:45
Рома
4 : 1
Палермо
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
4
Палермо
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
22:45
Палермо
2 : 2
Милан
45'
45'
45'
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
22:45
45'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Палермо
2
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
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