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Роберто Гуана
№11
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Кьево
2 : 1
Интер
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
2
Интер
1
был в запасе
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
Кьево
0 : 1
Торино
68'
68'
68'
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
Кьево
0 : 1
Сассуоло
34'
34'
34'
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 34 тур
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
Ливорно
2 : 4
Кьево
69'
69'
69'
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
2
Кьево
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:00
Кьево
0 : 1
Верона
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Верона
1
был в запасе
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Дженоа
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 37'
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 37' / Италия. Серия А, 27 тур
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
Аталанта
2 : 1
Кьево
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2
Кьево
1
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 26 тур
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
Кьево
2 : 0
Катания
45'
45'
45'
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
2
Катания
0
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 25 тур
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Кьево
4'
4'
4'
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
20:00
Удинезе
3 : 0
Кьево
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
3
Кьево
0
был в запасе