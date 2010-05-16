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Джованни Тедеско
№4
Полузащитник
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Команда
Возраст
45
Рост
170
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
2008/2009
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
Аталанта
1 : 2
Палермо
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1
Палермо
2
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
Дженоа
2 : 2
Палермо
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2
Палермо
2
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
07.03.2010
07 марта 2010
вс
17:00
Палермо
1 : 0
Ливорно
07.03.2010
07 марта 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
1
Ливорно
0
был в запасе
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
Палермо
3 : 0
Фиорентина
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
3
Фиорентина
0
был в запасе
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
21:45
Фиорентина
1 : 0
Палермо
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
21:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
1
Палермо
0
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
21:45
Палермо
2 : 1
Наполи
90'
90'
90'
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
21:45
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
2
Наполи
1
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур