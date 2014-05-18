Леандро Ринаудо
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Ливорно
Возраст
38
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
Парма
2 : 0
Ливорно
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
11.05.2014 11 мая 2014 вс 16:00
Ливорно
0 : 1
Фиорентина
11.05.2014 11 мая 2014 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 16:00
Ливорно
0 : 2
Лацио
50'
50'
50'
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Ливорно
0
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Милан
3 : 0
Ливорно
32'
32'
32'
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
3
Ливорно
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
Ливорно
2 : 4
Кьево
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
2
Кьево
4
был в запасе
22.03.2014 22 марта 2014 сб 20:00
Торино
3 : 1
Ливорно
22.03.2014 22 марта 2014 сб 20:00
минуты: 30' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
3
Ливорно
1
минуты: 30' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
Сампдория
4 : 2
Ливорно
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
4
Ливорно
2
был в запасе
02.03.2014 02 марта 2014 вс 20:30
Ливорно
1 : 1
Наполи
02.03.2014 02 марта 2014 вс 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ливорно
1
Наполи
1
был в запасе
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 14:30
Ливорно
2 : 3
Верона
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 14:30
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 25 тур
Ливорно
2
Верона
3
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 25 тур
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 17:00
Ливорно
0 : 1
Дженоа
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ливорно
0
Дженоа
1
был в запасе
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 17:00
Катания
3 : 3
Ливорно
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 22 тур
Катания
3
Ливорно
3
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 22 тур
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 17:00
Ливорно
3 : 1
Сассуоло
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Ливорно
3
Сассуоло
1
был в запасе
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 20:00
Рома
3 : 0
Ливорно
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3
Ливорно
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 20:00
Ливорно
0 : 3
Парма
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Ливорно
0
Парма
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 20:00
Фиорентина
1 : 0
Ливорно
69'
69'
69'
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
1
Ливорно
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 20:00
Ливорно
1 : 2
Удинезе
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ливорно
1
Удинезе
2
был в запасе
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 17:00
Лацио
2 : 0
Ливорно
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
2
Ливорно
0
был в запасе
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 20:00
Ливорно
2 : 2
Милан
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 20:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Ливорно
2
Милан
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:00
Кьево
3 : 0
Ливорно
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
3
Ливорно
0
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 14 тур
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:00
Ливорно
0 : 2
Ювентус
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Ливорно
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур