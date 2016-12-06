Симон Поульсен
№7
Защитник
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Команда
Сендерийск
Возраст
36
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2016 06 дек. 2016 вт 22:45
ПСВ
0 : 0
Ростов
06.12.2016 06 дек. 2016 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
ПСВ
0
Ростов
0
был в запасе
01.11.2016 01 нояб. 2016 вт 22:45
ПСВ
1 : 2
Бавария
01.11.2016 01 нояб. 2016 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
ПСВ
1
Бавария
2
был в запасе