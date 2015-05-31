Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Алексей Миранчук
Кевин Де Брюйне
Россия
Испания
Италия
Англия
Франция
Польша
Словакия
Финляндия
Хорватия
Португалия
Нидерланды
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Химки
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
ЦСКА
Барселона
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Кубок России
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Федерико Бальдзаретти
№42
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
39
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Рома
1 : 2
Палермо
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
1
Палермо
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
25.05.2015
25 мая 2015
пн
19:00
Лацио
1 : 2
Рома
25.05.2015
25 мая 2015
пн
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
1
Рома
2
был в запасе
17.05.2015
17 мая 2015
вс
21:45
Рома
2 : 1
Удинезе
17.05.2015
17 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
2
Удинезе
1
был в запасе
09.05.2015
09 мая 2015
сб
21:45
Милан
2 : 1
Рома
09.05.2015
09 мая 2015
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
2
Рома
1
был в запасе
03.05.2015
03 мая 2015
вс
13:30
Рома
2 : 0
Дженоа
03.05.2015
03 мая 2015
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
2
Дженоа
0
был в запасе
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Сассуоло
0 : 3
Рома
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
0
Рома
3
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:45
Интер
2 : 1
Рома
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2
Рома
1
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Рома
1 : 1
Аталанта
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
1
Аталанта
1
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Торино
1 : 1
Рома
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Торино
1
Рома
1
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
13:30
Рома
1 : 0
Наполи
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
1
Наполи
0
был в запасе