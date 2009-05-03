Джоната Спинези
№24
Нападающий
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Команда
Возраст
43
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
Катания
0 : 2
Милан
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
0
Милан
2
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
Лечче
2 : 1
Катания
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
2
Катания
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
Катания
2 : 0
Сампдория
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Катания
2
Сампдория
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
Торино
2 : 1
Катания
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
2
Катания
1
был в запасе
21.03.2009 21 марта 2009 сб 20:00
Катания
1 : 0
Лацио
21.03.2009 21 марта 2009 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Катания
1
Лацио
0
был в запасе
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
Удинезе
1 : 1
Катания
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
1
Катания
1
был в запасе
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
Катания
0 : 3
Сиена
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
0
Сиена
3
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
01.03.2009 01 марта 2009 вс 17:00
Палермо
0 : 4
Катания
01.03.2009 01 марта 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
0
Катания
4
был в запасе
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
Катания
2 : 0
Реджо-ди-Калабрия
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
2
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 17:00
Катания
1 : 2
Ювентус
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Катания
1
Ювентус
2
был в запасе
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
Аталанта
1 : 0
Катания
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
1
Катания
0
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
Катания
0 : 2
Интер
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Катания
0
Интер
2
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 17:00
Дженоа
1 : 1
Катания
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1
Катания
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур