Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Алексей Миранчук
Кевин Де Брюйне
Россия
Испания
Италия
Англия
Франция
Польша
Словакия
Финляндия
Хорватия
Португалия
Дания
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Химки
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
ЦСКА
Барселона
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Кубок России
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Жоао Инасио Пиа
№0
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
39
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
Наполи
2 : 0
Кьево
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
2
Кьево
0
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
Парма
1 : 1
Наполи
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1
Наполи
1
был в запасе
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:00
Наполи
0 : 0
Лацио
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
0
Лацио
0
был в запасе
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
20:00
Катания
0 : 0
Наполи
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Катания
0
Наполи
0
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
20:00
Ювентус
2 : 3
Наполи
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
2
Наполи
3
был в запасе
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
Наполи
2 : 2
Милан
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2
Милан
2
был в запасе
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
17:00
Фиорентина
0 : 1
Наполи
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
0
Наполи
1
был в запасе
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
21:45
Дженоа
4 : 1
Наполи
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
21:45
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
4
Наполи
1
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 3 тур