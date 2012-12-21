Такаюки Моримото
№15
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.12.2012 21 дек. 2012 пт 20:00
Пескара
2 : 1
Катания
21.12.2012 21 дек. 2012 пт 20:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Пескара
2
Катания
1
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 17:00
Катания
3 : 1
Сампдория
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
3
Сампдория
1
был в запасе
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
Сиена
1 : 3
Катания
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сиена
1
Катания
3
был в запасе
30.11.2012 30 нояб. 2012 пт 22:45
Катания
1 : 3
Милан
30.11.2012 30 нояб. 2012 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Катания
1
Милан
3
был в запасе
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 22:45
Палермо
3 : 1
Катания
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 22:45
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
3
Катания
1
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 14 тур
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:00
Катания
2 : 1
Кьево
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Катания
2
Кьево
1
был в запасе
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 17:00
Катания
4 : 0
Лацио
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Катания
4
Лацио
0
был в запасе
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 22:45
Удинезе
2 : 2
Катания
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2
Катания
2
был в запасе
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 14:30
Катания
0 : 1
Ювентус
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 14:30
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Катания
0
Ювентус
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
Интер
2 : 0
Катания
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2
Катания
0
был в запасе
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 16:00
Катания
2 : 0
Парма
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
2
Парма
0
был в запасе
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 21:45
Катания
2 : 1
Аталанта
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 21:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Катания
2
Аталанта
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 16:00
Катания
0 : 0
Наполи
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
0
Наполи
0
был в запасе
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 21:45
Катания
3 : 2
Дженоа
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Катания
3
Дженоа
2
был в запасе
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 21:45
Рома
2 : 2
Катания
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
2
Катания
2
был в запасе