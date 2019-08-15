Сергей Шевчук
№70
Полузащитник
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Команда
Пюник
Возраст
35
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:45
Вулверхэмптон
4 : 0
Пюник
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Вулверхэмптон
4
Пюник
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 19:00
Пюник
0 : 4
Вулверхэмптон
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Пюник
0
Вулверхэмптон
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
Яблонец
0 : 0
Пюник
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Яблонец
0
Пюник
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 16:30
Пюник
2 : 1
Яблонец
25.07.2019 25 июля 2019 чт 16:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Пюник
2
Яблонец
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:30
Шкупи
1 : 2
Пюник
44'
44'
44'
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Шкупи
1
Пюник
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 16:30
Пюник
3 : 3
Шкупи
11.07.2019 11 июля 2019 чт 16:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Пюник
3
Шкупи
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд