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Коронавирус
Хуан Варгас
№11
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
15.05.2016
15 мая 2016
вс
20:30
Бетис
2 : 1
Хетафе
15.05.2016
15 мая 2016
вс
20:30
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 38 тур
20.03.2016
20 марта 2016
вс
0:05
Бетис
0 : 1
Малага
20.03.2016
20 марта 2016
вс
0:05
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
0
Малага
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
03.03.2016
03 марта 2016
чт
22:30
Эспаньол
0 : 3
Бетис
71'
71'
71'
03.03.2016
03 марта 2016
чт
22:30
71'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
0
Бетис
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:30
Бетис
2 : 2
Райо Вальекано
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
2
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:30
Бетис
1 : 1
Спортинг
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
1
Спортинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
0:05
Депортиво
2 : 2
Бетис
37'
37'
37'
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
0:05
37'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Депортиво
2
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
18:00
Бетис
1 : 0
Валенсия
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
1
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
22:30
Бетис
1 : 1
Реал
57'
57'
57'
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
1
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:30
Вильярреал
0 : 0
Бетис
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
20:15
Хетафе
1 : 0
Бетис
62'
62'
62'
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
20:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
18:00
Бетис
0 : 4
Эйбар
34'
34'
34'
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
0
Эйбар
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:30
Бетис
0 : 0
Севилья
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Бетис
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
0:05
Лас-Пальмас
1 : 0
Бетис
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
0:05
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Лас-Пальмас
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
23:00
Бетис
1 : 2
Депортиво
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
1
Депортиво
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
19:15
Валенсия
0 : 0
Бетис
30'
30'
30'
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
19:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
23:00
Бетис
1 : 0
Реал Сосьедад
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
23:30
Реал
5 : 0
Бетис
29'
29'
29'
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Реал
5
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
23:30
Бетис
1 : 1
Вильярреал
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
1
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур