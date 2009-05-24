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Кристиан Сильвестри
№21
Защитник
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Команда
Возраст
46
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Катания
3 : 1
Наполи
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Катания
3
Наполи
1
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
19:00
Рома
4 : 3
Катания
16.05.2009
16 мая 2009
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
4
Катания
3
был в запасе
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Катания
0 : 2
Фиорентина
34'
34'
34'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Катания
0
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Катания
0 : 2
Милан
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Лечче
2 : 1
Катания
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
2
Катания
1
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
Катания
2 : 0
Сампдория
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Катания
2
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Торино
2 : 1
Катания
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
2
Катания
1
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
20:00
Катания
1 : 0
Лацио
21.03.2009
21 марта 2009
сб
20:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Катания
1
Лацио
0
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
Катания
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
1
Катания
1
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
Катания
0 : 3
Сиена
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
0
Сиена
3
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
Палермо
0 : 4
Катания
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
0
Катания
4
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
Катания
2 : 0
Реджо-ди-Калабрия
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
2
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
Кьево
1 : 1
Катания
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кьево
1
Катания
1
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
Катания
1 : 2
Ювентус
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Катания
1
Ювентус
2
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
Аталанта
1 : 0
Катания
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
1
Катания
0
был в запасе
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Катания
0 : 2
Интер
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Катания
0
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Катания
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1
Катания
1
был в запасе
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
Наполи
1 : 0
Катания
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
1
Катания
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
Фиорентина
2 : 0
Катания
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
2
Катания
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
Милан
1 : 0
Катания
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
1
Катания
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
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