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Коронавирус
Матиас Сильвестре
№26
Защитник
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Команда
Эмполи
Возраст
36
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
Интер
2 : 1
Эмполи
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
2
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
Эмполи
4 : 1
Торино
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
4
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
Сампдория
1 : 2
Эмполи
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
1
Эмполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
05.05.2019
05 мая 2019
вс
13:30
Эмполи
1 : 0
Фиорентина
05.05.2019
05 мая 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
Удинезе
3 : 2
Эмполи
44'
44'
44'
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3
Эмполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
20:00
Эмполи
2 : 1
Наполи
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Эмполи
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Фрозиноне
90'
90'
90'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
2
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
11.03.2019
11 марта 2019
пн
22:30
Рома
2 : 1
Эмполи
11.03.2019
11 марта 2019
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
2
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
02.03.2019
02 марта 2019
сб
17:00
Эмполи
3 : 3
Парма
90'
90'
90'
02.03.2019
02 марта 2019
сб
17:00
90'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Эмполи
3
Парма
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
Милан
3 : 0
Эмполи
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
3
Эмполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Эмполи
3 : 0
Сассуоло
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Эмполи
3
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
07.02.2019
07 февр. 2019
чт
22:30
Лацио
1 : 0
Эмполи
07.02.2019
07 февр. 2019
чт
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1
Эмполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:30
Эмполи
1 : 3
Дженоа
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
1
Дженоа
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Эмполи
0 : 1
Интер
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
0
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
Торино
3 : 0
Эмполи
56'
56'
56'
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
3
Эмполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Эмполи
2 : 4
Сампдория
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
2
Сампдория
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Фиорентина
3 : 1
Эмполи
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
17:00
СПАЛ
2 : 2
Эмполи
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
СПАЛ
2
Эмполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
Эмполи
3 : 2
Аталанта
90'
90'
90'
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
90'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
3
Аталанта
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
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