Рокко Сабато
№3
Защитник
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Команда
Пиза
Возраст
39
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.05.2009 10 мая 2009 вс 16:00
Катания
0 : 2
Фиорентина
10.05.2009 10 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Катания
0
Фиорентина
2
был в запасе
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
Катания
0 : 2
Интер
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Катания
0
Интер
2
был в запасе
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
Наполи
1 : 0
Катания
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
1
Катания
0
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
Фиорентина
2 : 0
Катания
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
2
Катания
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
Милан
1 : 0
Катания
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
1
Катания
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 20:00
Катания
1 : 1
Лечче
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Катания
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
Сампдория
3 : 0
Катания
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3
Катания
0
был в запасе