Сергей Кривцов
№4
Защитник
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Команда
Шахтер
Возраст
30
Рост
186
Вес
80
Он очень красиво поет, и это нередко отмечается в соцсетях. Много лайков за выступления в инстаграме – на это стоит посмотреть.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.06.2021 03 июня 2021 чт 21:00
Украина
1 : 0
Северная Ирландия
03.06.2021 03 июня 2021 чт 21:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Украина
1
Северная Ирландия
0
был в запасе
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:00
Украина
1 : 1
Бахрейн
15'
15'
15'
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:00
минуты: 1' - 63'
Товарищеские матчи. Сборные, Май
Украина
1
Бахрейн
1
минуты: 1' - 63' / Товарищеские матчи. Сборные, Май