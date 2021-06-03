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РПЛ
Лига Европы
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Кубок России
Челси
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Легкая атлетика
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ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Сергей Кривцов
№4
Защитник
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Команда
Шахтер
Возраст
30
Рост
186
Вес
80
Он очень красиво поет, и это нередко отмечается в соцсетях. Много лайков за выступления в инстаграме – на это стоит посмотреть.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
товарищеские матчи. сборные
отборочные матчи к чм. европа
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2021
03.06.2021
03 июня 2021
чт
21:00
Украина
1 : 0
Северная Ирландия
03.06.2021
03 июня 2021
чт
21:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Украина
1
Северная Ирландия
0
был в запасе
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:00
Украина
1 : 1
Бахрейн
15'
15'
15'
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:00
минуты: 1' - 63'
Товарищеские матчи. Сборные, Май
Украина
1
Бахрейн
1
минуты: 1' - 63' / Товарищеские матчи. Сборные, Май