Сергей Кривцов №4 Защитник Подписаться

Команда Шахтер

Возраст 30

Рост 186

Вес 80

Он очень красиво поет, и это нередко отмечается в соцсетях. Много лайков за выступления в инстаграме – на это стоит посмотреть.