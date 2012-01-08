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Коронавирус
Эдгар Альварес
№27
Полузащитник
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Команда
Динамо
Возраст
40
Рост
173
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
22:45
Палермо
1 : 3
Наполи
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Палермо
1
Наполи
3
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Новара
2 : 2
Палермо
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 1 тур
Новара
2
Палермо
2
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 1 тур
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
Катания
2 : 0
Палермо
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
2
Палермо
0
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 16 тур
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:45
Палермо
0 : 1
Чезена
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Палермо
0
Чезена
1
был в запасе
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
22:45
Парма
0 : 0
Палермо
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
22:45
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
0
Палермо
0
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Палермо
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1
Палермо
0
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:45
Палермо
2 : 0
Лечче
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Палермо
2
Лечче
0
был в запасе
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
21:45
Милан
3 : 0
Палермо
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
21:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
3
Палермо
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
13:30
Аталанта
1 : 0
Палермо
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
13:30
минуты: 1' - 38'
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
1
Палермо
0
минуты: 1' - 38' / Италия. Серия А, 3 тур
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
21:45
Палермо
4 : 3
Интер
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Палермо
4
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур