Кайо (Сезар Алвес дос Сантос Кайо)
№30
Полузащитник
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Команда
Возраст
35
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2011 14 мая 2011 сб 16:30
Боруссия
3 : 1
Айнтрахт
14.05.2011 14 мая 2011 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия
3
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 16:30
Айнтрахт
0 : 2
Кельн
89'
89'
89'
07.05.2011 07 мая 2011 сб 16:30
минуты: 1' - 89'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
0
Кельн
2
минуты: 1' - 89' / Германия. Бундеслига, 33 тур
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 16:30
Майнц
3 : 0
Айнтрахт
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 16:30
минуты: 60' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
3
Айнтрахт
0
минуты: 60' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 16:30
Айнтрахт
1 : 1
Бавария
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 16:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Айнтрахт
1
Бавария
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 16:30
Хоффенхайм
1 : 0
Айнтрахт
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
0
был в запасе
08.04.2011 08 апр. 2011 пт 21:30
Айнтрахт
1 : 1
Вердер
08.04.2011 08 апр. 2011 пт 21:30
минуты: 75' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
1
Вердер
1
минуты: 75' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
19.03.2011 19 марта 2011 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Санкт-Паули
19.03.2011 19 марта 2011 сб 17:30
минуты: 61' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2
Санкт-Паули
1
минуты: 61' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
12.03.2011 12 марта 2011 сб 17:30
Шальке-04
2 : 1
Айнтрахт
12.03.2011 12 марта 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
2
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 17:30
Айнтрахт
0 : 3
Байер
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
0
Байер
3
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 22 тур
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 19:30
Фрайбург
0 : 0
Айнтрахт
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
0
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 19:30
Айнтрахт
0 : 1
Боруссия
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
0
Боруссия
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
21.01.2011 21 янв. 2011 пт 22:30
Гамбург
1 : 0
Айнтрахт
21.01.2011 21 янв. 2011 пт 22:30
минуты: 32' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Гамбург
1
Айнтрахт
0
минуты: 32' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:30
Айнтрахт
0 : 3
Ганновер-96
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:30
минуты: 65' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
0
Ганновер-96
3
минуты: 65' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 17:30
Айнтрахт
1 : 0
Боруссия
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
1
Боруссия
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 17:30
Кельн
1 : 0
Айнтрахт
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 17:30
минуты: 64' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
1
Айнтрахт
0
минуты: 64' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Майнц
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 17:30
минуты: 68' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
2
Майнц
1
минуты: 68' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 17:30
Бавария
4 : 1
Айнтрахт
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 17:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
4
Айнтрахт
1
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 17:30
Айнтрахт
0 : 4
Хоффенхайм
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
0
Хоффенхайм
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 17:30
Вердер
0 : 0
Айнтрахт
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
0
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 17:30
Айнтрахт
3 : 1
Вольфсбург
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
3
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур