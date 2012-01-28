Брено (Брено Винисиус Родригес Бургес)
№33
Защитник
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Команда
Возраст
31
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 17:30
Бавария
2 : 0
Вольфсбург
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
2
Вольфсбург
0
был в запасе