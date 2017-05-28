Рубиньо (Рубенс Фернандо Моедим)
№34
Вратарь
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Команда
Возраст
37
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.05.2017 28 мая 2017 вс 19:00
Рома
3 : 2
Дженоа
28.05.2017 28 мая 2017 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3
Дженоа
2
был в запасе
21.05.2017 21 мая 2017 вс 16:00
Дженоа
2 : 1
Торино
21.05.2017 21 мая 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
2
Торино
1
был в запасе
14.05.2017 14 мая 2017 вс 16:00
Палермо
1 : 0
Дженоа
14.05.2017 14 мая 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
1
Дженоа
0
был в запасе
07.05.2017 07 мая 2017 вс 16:00
Дженоа
1 : 0
Интер
07.05.2017 07 мая 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1
Интер
0
был в запасе
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 16:00
Удинезе
3 : 0
Дженоа
49'
49'
49'
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 16:00
49'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:00
Дженоа
0 : 5
Аталанта
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0
Аталанта
5
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
18.03.2017 18 марта 2017 сб 22:45
Милан
1 : 0
Дженоа
18.03.2017 18 марта 2017 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Дженоа
0
был в запасе
11.03.2017 11 марта 2017 сб 22:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
11.03.2017 11 марта 2017 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0
Сампдория
1
был в запасе
05.03.2017 05 марта 2017 вс 17:00
Эмполи
0 : 2
Дженоа
05.03.2017 05 марта 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
0
Дженоа
2
был в запасе
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
Пескара
5 : 0
Дженоа
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
5
Дженоа
0
был в запасе
10.02.2017 10 февр. 2017 пт 22:45
Наполи
2 : 0
Дженоа
10.02.2017 10 февр. 2017 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Дженоа
0
был в запасе
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 17:00
Дженоа
0 : 1
Сассуоло
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
0
Сассуоло
1
был в запасе
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Фиорентина
3 : 3
Дженоа
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
3
Дженоа
3
был в запасе
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
Дженоа
2 : 2
Кротоне
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Кротоне
2
был в запасе