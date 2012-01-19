Алессио Скарпи
№73
Вратарь
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Команда
Возраст
48
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.01.2012 19 янв. 2012 чт 22:59
Интер
2 : 1
Дженоа
19.01.2012 19 янв. 2012 чт 22:59
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
2
Дженоа
1
был в запасе