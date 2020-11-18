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Коронавирус
Сергей Зенев
№9
Нападающий
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Команда
Габала
Возраст
32
Рост
183
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
20:00
Грузия
0 : 0
Эстония
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
20:00
минуты: 1' - 79'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Грузия
0
Эстония
0
минуты: 1' - 79' / Лига наций. Лига С, 6 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
Северная Македония
2 : 1
Эстония
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 63'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Северная Македония
2
Эстония
1
минуты: 1' - 63' / Лига наций. Лига С, 5 тур
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
19:00
Армения
2 : 0
Эстония
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Армения
2
Эстония
0
был в запасе
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
19:00
Эстония
0 : 1
Грузия
29'
29'
29'
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 71'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Эстония
0
Грузия
1
минуты: 1' - 71' / Лига наций. Лига С, 1 тур