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Коронавирус
Денис Кожанов
№9
Полузащитник
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Команда
Карпаты
Возраст
33
Рост
172
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
21:00
Боруссия
3 : 0
Карпаты
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 86'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Боруссия
3
Карпаты
0
минуты: 1' - 86' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
23:05
Севилья
4 : 0
Карпаты
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
23:05
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Севилья
4
Карпаты
0
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Карпаты
0 : 1
Севилья
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Карпаты
0
Севилья
1
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
Карпаты
3 : 4
Боруссия
78'
78'
78'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
78'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Карпаты
3
Боруссия
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур