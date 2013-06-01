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Касто (Баррига Эспиноза Касто)
№13
Вратарь
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Команда
Мурсия
Возраст
38
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2008/2009
01.06.2013
01 июня 2013
сб
22:00
Леванте
1 : 1
Бетис
01.06.2013
01 июня 2013
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Бетис
4 : 0
Сарагоса
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
4
Сарагоса
0
был в запасе
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
19:00
Реал
3 : 1
Бетис
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Реал
3
Бетис
1
был в запасе
12.04.2013
12 апр. 2013
пт
22:59
Бетис
3 : 3
Севилья
12.04.2013
12 апр. 2013
пт
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
3
Севилья
3
был в запасе
01.04.2013
01 апр. 2013
пн
22:59
Бетис
0 : 0
Хетафе
01.04.2013
01 апр. 2013
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
0
Хетафе
0
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
-:-
Валенсия
3 : 0
Бетис
17.03.2013
17 марта 2013
вс
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Валенсия
3
Бетис
0
был в запасе
08.03.2013
08 марта 2013
пт
23:30
Бетис
2 : 1
Осасуна
08.03.2013
08 марта 2013
пт
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
2
Осасуна
1
был в запасе
03.03.2013
03 марта 2013
вс
22:59
Реал Сосьедад
3 : 3
Бетис
03.03.2013
03 марта 2013
вс
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
3
Бетис
3
был в запасе
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:59
Бетис
3 : 0
Малага
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
3
Малага
0
был в запасе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
22:59
Эспаньол
1 : 0
Бетис
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
1
Бетис
0
был в запасе
11.02.2013
11 февр. 2013
пн
23:30
Бетис
0 : 0
Вальядолид
11.02.2013
11 февр. 2013
пн
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
0
Вальядолид
0
был в запасе
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
22:59
Атлетико
1 : 0
Бетис
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
1
Бетис
0
был в запасе
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
19:00
Райо Вальекано
3 : 0
Бетис
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
3
Бетис
0
был в запасе
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:00
Бетис
2 : 0
Леванте
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2
Леванте
0
был в запасе
04.01.2013
04 янв. 2013
пт
23:30
Сарагоса
1 : 2
Бетис
04.01.2013
04 янв. 2013
пт
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Сарагоса
1
Бетис
2
был в запасе
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
18:00
Бетис
1 : 2
Мальорка
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1
Мальорка
2
был в запасе
17.12.2012
17 дек. 2012
пн
23:30
Сельта
0 : 1
Бетис
17.12.2012
17 дек. 2012
пн
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0
Бетис
1
был в запасе
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
19:00
Депортиво
2 : 3
Бетис
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
2
Бетис
3
был в запасе
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
-:-
Бетис
1 : 0
Реал
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
1
Реал
0
был в запасе
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
23:30
Севилья
5 : 1
Бетис
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
5
Бетис
1
был в запасе
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