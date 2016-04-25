Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Алексей Миранчук
Кевин Де Брюйне
Россия
Испания
Италия
Англия
Польша
Франция
Словакия
Финляндия
Хорватия
Португалия
Нидерланды
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Химки
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
ЦСКА
Барселона
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Кубок России
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Александр Куликов
№3
Защитник
Подписаться
Команда
КАМАЗ
Возраст
33
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2013/2014
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
17:30
Волгарь
1 : 1
Тюмень
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
17:30
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Волгарь
1
Тюмень
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
21.04.2016
21 апр. 2016
чт
17:00
Тюмень
1 : 1
Балтика
21.04.2016
21 апр. 2016
чт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тюмень
1
Балтика
1
был в запасе
27.03.2016
27 марта 2016
вс
16:00
Тюмень
1 : 2
Арсенал
28'
28'
28'
27.03.2016
27 марта 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тюмень
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 28 тур
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:00
Зенит-2
4 : 2
Тюмень
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Зенит-2
4
Тюмень
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
16.03.2016
16 марта 2016
ср
15:00
Тюмень
3 : 1
Байкал
16.03.2016
16 марта 2016
ср
15:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Тюмень
3
Байкал
1
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 26 тур
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 4
Тюмень
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
минуты: 5' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сибирь
1
Тюмень
4
минуты: 5' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
15:00
Тюмень
2 : 1
Волга
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
2
Волга
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
Тюмень
0 : 2
Волгарь
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
0
Волгарь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 0
Тосно
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тюмень
1
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
19:00
Арсенал
1 : 2
Тюмень
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Арсенал
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
16:00
Тюмень
2 : 1
Зенит-2
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тюмень
2
Зенит-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
12:00
Байкал
0 : 0
Тюмень
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
12:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Байкал
0
Тюмень
0
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
27.07.2015
27 июля 2015
пн
21:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
27.07.2015
27 июля 2015
пн
21:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
1
Тюмень
1
был в запасе
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
Тюмень
0 : 1
Сибирь
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
0
Сибирь
1
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
Волга
1 : 0
Тюмень
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Волга
1
Тюмень
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур