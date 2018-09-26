Александр Гаглоев
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
КАМАЗ
Возраст
30
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 11:00
Сахалин
1 : 2
Арсенал
69'
11'
69'
11'
69'
11'
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 11:00
69'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Сахалин
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала