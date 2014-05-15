Дмитрий Акимов
№98
Нападающий
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Команда
Возраст
40
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2014 15 мая 2014 чт 18:00
Арсенал
0 : 1
Сочи
15.05.2014 15 мая 2014 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Арсенал
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
05.05.2014 05 мая 2014 пн 18:00
Ротор
3 : 1
Сочи
05.05.2014 05 мая 2014 пн 18:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Ротор
3
Сочи
1
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 36 тур
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 10:00
Луч
0 : 1
Сочи
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Луч
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 15:00
Сочи
2 : 0
Балтика
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Сочи
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
30.03.2014 30 марта 2014 вс 15:00
Сочи
4 : 0
Ангушт
30.03.2014 30 марта 2014 вс 15:00
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
4
Ангушт
0
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
23.03.2014 23 марта 2014 вс 9:00
Уфа
3 : 0
Сочи
23.03.2014 23 марта 2014 вс 9:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Уфа
3
Сочи
0
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
10.03.2014 10 марта 2014 пн 15:00
Сочи
1 : 2
Химик
10.03.2014 10 марта 2014 пн 15:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сочи
1
Химик
2
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 26 тур
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 13:00
Сибирь
0 : 2
Сочи
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сибирь
0
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
0
Мордовия
3
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 20 тур
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 17:00
Балтика
2 : 1
Сочи
56'
89'
56'
89'
56'
89'
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 17:00
56'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 16:00
Ангушт
2 : 0
Сочи
56'
56'
56'
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Ангушт
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 17:00
Сочи
2 : 0
Уфа
55'
55'
55'
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 17:00
55'
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Сочи
2
Уфа
0
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 10 тур
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
Химик
1 : 2
Сочи
31'
31'
31'
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
31'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химик
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
02.08.2013 02 авг. 2013 пт 17:00
Сочи
0 : 0
СКА-Хабаровск
02.08.2013 02 авг. 2013 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сочи
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
Сочи
1 : 0
Сибирь
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
1
Сибирь
0
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур