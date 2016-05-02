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Коронавирус
Евгений Зиновьев
№52
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
02.05.2016
02 мая 2016
пн
13:00
Сибирь
1 : 2
Тосно
02.05.2016
02 мая 2016
пн
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сибирь
1
Тосно
2
был в запасе
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 4
Тюмень
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сибирь
1
Тюмень
4
был в запасе
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
16:00
Сибирь
1 : 0
Балтика
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сибирь
1
Балтика
0
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
Армавир
2 : 0
Сибирь
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Армавир
2
Сибирь
0
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
19:00
Волга
2 : 1
Сибирь
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волга
2
Сибирь
1
был в запасе