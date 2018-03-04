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Коронавирус
Александр Дегтярев
№11
Полузащитник
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Команда
Сибирь
Возраст
37
Рост
171
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2012/2013
04.03.2018
04 марта 2018
вс
13:00
Сибирь
2 : 0
Луч
04.03.2018
04 марта 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сибирь
2
Луч
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 26 тур
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Сибирь
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 25 тур
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
Сибирь
1 : 0
Ротор
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
минуты: 52' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сибирь
1
Ротор
0
минуты: 52' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
15:00
Сибирь
3 : 1
Зенит-2
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сибирь
3
Зенит-2
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
13:00
Сибирь
3 : 0
Балтика
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
13:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сибирь
3
Балтика
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
13:30
Тамбов
4 : 1
Сибирь
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тамбов
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
13:00
Сибирь
0 : 2
Авангард
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
0
Авангард
2
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 17 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Сибирь
1 : 1
Волгарь
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сибирь
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
19:00
Химки
0 : 1
Сибирь
84'
84'
84'
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Химки
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Крылья Советов
3 : 0
Сибирь
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Крылья Советов
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
15:00
Сибирь
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сибирь
2
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
18:00
Ротор
1 : 2
Сибирь
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Ротор
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
Зенит-2
2 : 1
Сибирь
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Зенит-2
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
15.07.2017
15 июля 2017
сб
18:00
Балтика
0 : 0
Сибирь
15.07.2017
15 июля 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур