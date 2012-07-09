Александр Васильев
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
40
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.07.2012 09 июля 2012 пн 17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Уфа
09.07.2012 09 июля 2012 пн 17:00
минуты: 1' - 72'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Спартак-Нальчик
1
Уфа
0
минуты: 1' - 72' / Россия. ФНЛ, 1 тур