Александр Макаренко
№8
Защитник
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Команда
Луч
Возраст
35
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.07.2019 07 июля 2019 вс 10:00
Луч
2 : 5
Химки
07.07.2019 07 июля 2019 вс 10:00
минуты: 1' - 54'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
2
Химки
5
минуты: 1' - 54' / Россия. ФНЛ, 1 тур