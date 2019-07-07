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Лионель Месси
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Олимпиада
Коронавирус
Александр Макаренко
№8
Защитник
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Команда
Луч
Возраст
35
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
07.07.2019
07 июля 2019
вс
10:00
Луч
2 : 5
Химки
07.07.2019
07 июля 2019
вс
10:00
минуты: 1' - 54'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
2
Химки
5
минуты: 1' - 54' / Россия. ФНЛ, 1 тур