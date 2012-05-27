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Коронавирус
Николай Самойлов
№2
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
27.05.2012
27 мая 2012
вс
17:00
Волгарь
0 : 1
Химки
27.05.2012
27 мая 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 49 тур
Волгарь
0
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 49 тур
21.05.2012
21 мая 2012
пн
11:00
Луч
0 : 0
Волгарь
76'
76'
76'
21.05.2012
21 мая 2012
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 48 тур
Луч
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 48 тур
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:00
Волгарь
3 : 1
Торпедо
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 45 тур
Волгарь
3
Торпедо
1
был в запасе
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Волгарь
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
11:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 42 тур
СКА-Хабаровск
0
Волгарь
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 42 тур
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
15:00
Мордовия
3 : 4
Волгарь
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
Мордовия
3
Волгарь
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:00
Волгарь
2 : 0
СКА-Хабаровск
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 36 тур
Волгарь
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 36 тур
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:00
Волгарь
0 : 0
Луч
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
Волгарь
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
Волгарь
2 : 2
Балтика
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
Волгарь
2
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
16:30
Урал
0 : 0
Волгарь
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
Урал
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
15:00
Сибирь
5 : 1
Волгарь
52'
52'
52'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
Сибирь
5
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
Волгарь
3 : 1
Торпедо
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
Волгарь
3
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Волгарь
0 : 1
Мордовия
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
Волгарь
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
17.06.2011
17 июня 2011
пт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волгарь
17.06.2011
17 июня 2011
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 16 тур
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 16 тур
14.06.2011
14 июня 2011
вт
11:00
Луч
0 : 1
Волгарь
14.06.2011
14 июня 2011
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Луч
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
07.06.2011
07 июня 2011
вт
19:00
Балтика
1 : 0
Волгарь
07.06.2011
07 июня 2011
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
Балтика
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
27.05.2011
27 мая 2011
пт
18:00
Волгарь
1 : 0
Химки
27.05.2011
27 мая 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
Волгарь
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:30
Волгарь
0 : 3
Урал
66'
66'
66'
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Волгарь
0
Урал
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:00
Волгарь
1 : 0
Сибирь
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Волгарь
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
12:00
Торпедо
2 : 0
Волгарь
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Торпедо
2
Волгарь
0
был в запасе