Алексей Краснокутский
№13
Вратарь
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Команда
Возраст
35
Рост
201
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
Краснодар
2 : 0
Иртыш
83'
83'
83'
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Краснодар
2
Иртыш
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 13:00
Иртыш
1 : 4
Динамо
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Иртыш
1
Динамо
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
Балтика
2 : 1
Иртыш
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Балтика
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 15:30
Сочи
2 : 0
Иртыш
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Сочи
2
Иртыш
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 12:00
Иртыш
1 : 0
Урал
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Иртыш
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 13:00
Иртыш
1 : 1
Волга
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Иртыш
1
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
Химки
1 : 1
Иртыш
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Химки
1
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 14:00
Иртыш
0 : 3
Луч
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Иртыш
0
Луч
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
Авангард
2 : 1
Иртыш
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Авангард
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 14:30
Иртыш
1 : 4
Волгарь
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Иртыш
1
Волгарь
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 14:30
Иртыш
2 : 0
Ротор
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Иртыш
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 17:00
Мордовия
2 : 1
Иртыш
78'
78'
78'
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Мордовия
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
06.07.2010 06 июля 2010 вт 14:30
Иртыш
0 : 0
Краснодар
06.07.2010 06 июля 2010 вт 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Иртыш
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:00
Динамо
2 : 1
Иртыш
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Динамо
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
15.06.2010 15 июня 2010 вт 14:30
Иртыш
2 : 0
Балтика
15.06.2010 15 июня 2010 вт 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Иртыш
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
12.06.2010 12 июня 2010 сб 13:00
Иртыш
0 : 2
Сочи
12.06.2010 12 июня 2010 сб 13:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Иртыш
0
Сочи
2
был в запасе
01.06.2010 01 июня 2010 вт 16:00
Урал
1 : 0
Иртыш
01.06.2010 01 июня 2010 вт 16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Урал
1
Иртыш
0
был в запасе
21.05.2010 21 мая 2010 пт 18:00
Волга
3 : 0
Иртыш
21.05.2010 21 мая 2010 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Волга
3
Иртыш
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
13.05.2010 13 мая 2010 чт 14:30
Иртыш
0 : 0
Химки
13.05.2010 13 мая 2010 чт 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Иртыш
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
10.05.2010 10 мая 2010 пн 13:00
Иртыш
2 : 3
Кубань (ЛФЛ)
10.05.2010 10 мая 2010 пн 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Иртыш
2
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур