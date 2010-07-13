Мантас Савенас
№77
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
178
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.07.2010 13 июля 2010 вт 17:30
Авангард
2 : 5
Сибирь
13.07.2010 13 июля 2010 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Авангард
2
Сибирь
5
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала