Анук Такам
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
179
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.06.2009 13 июня 2009 сб 16:00
Металлург
0 : 3
Витязь
13.06.2009 13 июня 2009 сб 16:00
минуты: 1' - 35'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Металлург
0
Витязь
3
минуты: 1' - 35' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Металлург
03.05.2009 03 мая 2009 вс 11:00
минуты: 1' - 45'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
СКА-Хабаровск
2
Металлург
0
минуты: 1' - 45' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 17:00
Металлург
2 : 1
Урал
75'
75'
75'
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Металлург
2
Урал
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 15:00
Металлург
0 : 0
Сибирь
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 15:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Металлург
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Первый дивизион, 5 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 11:00
Чита
1 : 0
Металлург
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 11:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Чита
1
Металлург
0
минуты: 1' - 61' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
31.03.2009 31 марта 2009 вт 17:00
Металлург
0 : 0
Волга
31.03.2009 31 марта 2009 вт 17:00
минуты: 1' - 58'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Металлург
0
Волга
0
минуты: 1' - 58' / Россия. Первый дивизион, 2 тур