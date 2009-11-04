Миодраг Стефанович
№0
Защитник
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Команда
Возраст
44
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
Анжи
3 : 0
Металлург
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Анжи
3
Металлург
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
Волгарь
1 : 1
Металлург
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
минуты: 1' - 84'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Волгарь
1
Металлург
1
минуты: 1' - 84' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
14.10.2009 14 окт. 2009 ср 14:00
Носта
1 : 2
Металлург
14.10.2009 14 окт. 2009 ср 14:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Носта
1
Металлург
2
минуты: 1' - 65' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 15:00
Витязь
2 : 0
Металлург
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 15:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Витязь
2
Металлург
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
09.07.2009 09 июля 2009 чт 18:00
Металлург
2 : 1
Анжи
09.07.2009 09 июля 2009 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Металлург
2
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
27.06.2009 27 июня 2009 сб 18:30
Краснодар
1 : 0
Металлург
46'
46'
46'
27.06.2009 27 июня 2009 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Краснодар
1
Металлург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 18 тур
16.06.2009 16 июня 2009 вт 17:00
Металлург
0 : 1
Носта
16.06.2009 16 июня 2009 вт 17:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Металлург
0
Носта
1
минуты: 1' - 78' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
13.06.2009 13 июня 2009 сб 16:00
Металлург
0 : 3
Витязь
13.06.2009 13 июня 2009 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Металлург
0
Витязь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
02.06.2009 02 июня 2009 вт 19:30
Балтика
3 : 0
Металлург
02.06.2009 02 июня 2009 вт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Балтика
3
Металлург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Металлург
03.05.2009 03 мая 2009 вс 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
СКА-Хабаровск
2
Металлург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 11:00
Луч
1 : 0
Металлург
56'
56'
56'
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 11:00
минуты: 1' - 82'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Луч
1
Металлург
0
минуты: 1' - 82' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 17:00
Металлург
2 : 1
Урал
34'
34'
34'
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 17:00
34'
минуты: 1' - 64'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Металлург
2
Урал
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 11:00
Чита
1 : 0
Металлург
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Чита
1
Металлург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
31.03.2009 31 марта 2009 вт 17:00
Металлург
0 : 0
Волга
31.03.2009 31 марта 2009 вт 17:00
минуты: 1' - 66'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Металлург
0
Волга
0
минуты: 1' - 66' / Россия. Первый дивизион, 2 тур