Андрей Отюцкий
№4
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 15:00
Армавир
0 : 3
Локомотив
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 15:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Армавир
0
Локомотив
3
был в запасе